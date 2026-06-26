Мойка 78: Сбер выдал образовательных кредитов на Северо-Западе на 2,9 млрд

Сбер: за январь–май 2026 года жителям Северо-Западного федерального округа выдано образовательных кредитов на 2,9 млрд рублей – на 33% больше, чем за аналогичный период прошлого года. 64% от всех выдач направлено на высшее образование, 36% – на среднее профессиональное.

Абсолютный лидер – Санкт-Петербург с 2,16 млрд рублей (86% от общего объёма по СЗФО). В тройку также вошли Ленинградская и Калининградская области. Наибольший темп прироста зафиксирован в Республике Коми (+54%), Мурманской (+47%) и Архангельской областях (+40%). Средний размер кредита по округу – 204 тысячи рублей, в Петербурге – 216 тысяч, минимальный – в Вологде (122 тысячи).

Председатель Северо-Западного банка Сбербанка Дмитрий Суховерхов отметил, что господдержка делает образование доступным независимо от возраста и наличия диплома. Чаще всего за кредитами обращаются молодые люди 18–21 года (41% заявок), доля подростков 14–17 лет выросла до 17%. Совокупный портфель выданных кредитов в СЗФО достиг 18,7 млрд рублей, 84% из которых приходится на Петербург.

Как ранее сообщалось, Сбер: жители Северо-Запада оформили кредиты на образование на 2,9 млрд рублей с начала года.