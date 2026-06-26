Общественный транспорт Петербурга обеспечен топливом и работает без перебоев

Жители Санкт-Петербурга продолжают сообщать о дефиците бензина некоторых марок, однако это не сказывается на работе автобусов, трамваев и троллейбусов.

Общественный городской транспорт полностью и бесперебойно обеспечен всеми необходимыми видами топлива, включая дизельное топливо и газ. Об этом 26 июня «Газете.СПб» сообщила пресс-служба Комитета по транспорту Петербурга.

По данным ведомства, развитая инфраструктура и высокая плотность автозаправочных станций в городе полностью обеспечивают потребности частных автовладельцев и коммерческого сектора. Перевозчики работают строго по утвержденным графикам, никаких рисков для стабильного транспортного обслуживания жителей и гостей города нет.

В Комтрансе также уточнили, что не планируют повышать стоимость проезда.

Напомним, ранее стало известно, что на АЗС «Газпромнефть» ввели лимит 30 литров бензина на один чек. Эксперты также не исключают, что подорожание топлива может ударить по логистике и ценам на товары в магазинах.