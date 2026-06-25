Суд обязал администрацию Приморска возместить экологический вред на 12,4 млн

Администрация Приморска выплатит 12,4 млн рублей за загрязнение почвы нефтепродуктами

Арбитражный суд обязал администрацию Приморска выплатить 12,4 миллиона рублей за загрязнение почвы нефтепродуктами в водоохранной зоне Финского залива. Инспекторы Росприроднадзора обнаружили просачивание нефтепродуктов из подземного сооружения на набережной Юрия Гагарина.

В водоохранной зоне Финского залива инспекторы Росприроднадзора совместно с местными жителями проверили участок после жалоб на возможное загрязнение. Во время осмотра они обнаружили под землей старое сооружение из бетонных колец. Из объекта на поверхность просачивались нефтепродукты.

Лабораторные анализы подтвердили, что почва вокруг загрязнена. В ней зафиксировано повышенное содержание нефтепродуктов.

Участок относится к землям без оформленного собственника, поэтому по закону за него отвечает администрация Приморского городского поселения. Сумма ущерба составила 12,4 миллиона рублей. Администрации направили требование добровольно компенсировать вред, однако деньги в срок не поступили. Об этом сообщили в пресс-службе Росприроднадзора.

В итоге суд встал на сторону Росприроднадзора и постановил взыскать с администрации 12,4 миллиона рублей за нанесенный экологический ущерб.