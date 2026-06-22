Ново-Адмиралтейский мост могут не построить из-за свальных течений в Неве

Представители Федерального агентства морского и речного транспорта (Росморречфлот) заявили, что не следует согласовывать строительство Ново-Адмиралтейского моста через Неву.

В пресс-службе Росморречфлота заявили, что строительство Ново-Адмиралтейского моста не рекомендуется согласовывать. Главная причина такого решения заключается в неудачном расположении объекта. Мост планируют построить на повороте речного фарватера, где наблюдаются сильные свальные течения. Эта зона характеризуется повышенной опасностью для судоходства.

По данным представителей ведомства, существует высокий риск столкновения судов с опорами моста. Особую тревогу вызывает возможная авария танкера с нефтью. В таком случае возникнет серьезная угроза экологической катастрофы в акватории.

Напомним, что проект Ново-Адмиралтейского моста несколько месяцев остается предметом обсуждений. Эксперты обращают внимание на еще одну проблему. Дело в том, что мост перекроет аллею на набережной и окажется рядом с Благовещенским мостом. Фактически новый объект продублирует существующий автомобильный коридор, что не решит транспортные проблемы города.