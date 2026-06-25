Суд в Петербурге освободил актрису от наказания за нападение на коллегу

Куйбышевский районный суд Петербурга признал актрису Александру Дроздову виновной в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Однако девушку освободили от наказания в связи с примирением сторон.

Изначально артистку обвиняли в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Следствие считало, что в апреле прошлого года девушка поссорилась с коллегой и сожителем Ильей Делем в квартире на Казанской улице и несколько раз ударила его ножом в грудь.

В ходе расследования провели экспертизу. Ее результаты показали, что в день инцидента актер схватил возлюбленную за руки в тот момент, когда она держала нож. Он потянул Дроздову на себя. Оба упали, и лезвие случайно ранило Деля. Действия артистки переквалифицировали на статью о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

Суд назначил девушке 200 часов обязательных работ, но освободил ее от наказания в связи с примирением сторон. На предыдущем заседании Дель и Дроздова признавались друг другу в любви. Претензий у пары не осталось, пишет «Форпост».

О ранении Ильи Деля в Петербурге стало известно в середине апреля прошлого года. Тогда театр имени Ленсовета был вынужден заменить артиста в спектакле «Театральный роман». Несколько дней спустя Дроздову отправили под домашний арест.