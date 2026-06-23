Утром во вторник россияне жалуются на сбои в работе Twitch

Российские пользователи Twitch сообщают о сбоях в работе сервиса 23 июня. Основные проблемы заключаются в зависании видео и недоступности страниц.

По данным сервиса Downdetector, первые жалобы на сбои в работе Twich начали поступать с 01:27 по московскому времени. Пользователи сообщают о неполадках в работе сервиса. Основные проблемы связаны с запуском видео и загрузкой страниц. В некоторых случаях сервис полностью недоступен.

Сбои затронули несколько регионов России. Больше всего жалоб поступило из Пензенской области, Санкт-Петербурга, Костромской области, Москвы и Нижегородской области.

Чаще всего с проблемами сталкиваются пользователи Windows. На их долю приходится 71,3% всех обращений. На втором месте находятся владельцы iOS и Android. Наименьшее число жалоб зафиксировано у пользователей Mac OS X. Этот показатель составляет 1,3%.