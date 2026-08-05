В Петербурге задержали администратора мошеннических колл-центров

Сотрудники полиции задержали в Санкт-Петербурге администратора мошеннических колл-центров. За неделю молодой человек получал около 54 тысяч рублей в неделю в криптовалюте.

Полицейские совместно с сотрудниками ФСБ задержали 18-летнего жителя Москвы. По данным правоохранителей, молодой человек выполнял функции технического специалиста в составе международной сети телефонных мошенников. Он был завербован через один из мессенджеров и занимался организацией инфраструктуры для совершения звонков.

Задержанный создавал сеть GSM-шлюзов, которые позволяли злоумышленникам звонить российским абонентам с подменой телефонных номеров. Для маскировки своей деятельности фигурант арендовал квартиры на первых этажах жилых домов, расположенных рядом с шумными заведениями, что позволяло скрывать шум работы оборудования. Каждые пять дней москвич менял локацию, чтобы избежать обнаружения.

За оказанные услуги молодой человек получал еженедельное вознаграждение в криптовалюте, эквивалентное примерно 54,5 тысячи рублей. Также в ходе следствия сотрудники полиции провели обыски по местам проживания и работы задержанного. В результате было изъято специализированное оборудование, а также электронная переписка, подтверждающая его участие в преступной схеме. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статье о незаконном использовании абонентского терминала. Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.