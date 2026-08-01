Петербуржцы жалуются на переполненные урны и мусор во дворах

Жители нескольких районов Санкт-Петербурга жалуются на переполненные урны, мусор на детских площадках и газонах, а также на невывоз крупногабаритных отходов. Горожане требуют от коммунальщиков провести уборку территорий.

На городском портале «Наш Санкт-Петербург» жители разных районов города сообщают о проблемах с уборкой территорий.

«Нужно убрать порубочные остатки», — отметил петербуржец из Рыбацкого. «Много мусора и опавшей листвы на детской площадке. Уборка производится только по жалобам жителей», — пишет жительница из Невского района Северной столицы.

В Курортном районе жалуются на невывоз мусора из контейнера для крупногабаритных отходов. Жители Московского района просят убрать матрац и бытовую технику возле парадной и на газоне.

«Необходимо очистить железобетонный козырек над входной дверью жилого дома от сигаретных окурков, бытового мусора и мха», подчеркнула пользователь из Кировского района Петербурга. «Мусор на газоне возле площадки и на площадке и не только там, где на фотографии, просьба посмотреть по сторонам», — рассказала петербурженка из Василеостровского района.

Жители Северной столицы также требуют убрать спиленные ветки и мусор у парковок. Пользователи портала отмечают, что коммунальные службы выходят на уборку только после того, как поступает конкретная жалоба от жильцов.