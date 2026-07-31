Эксперт оценил угрозу англицизмов для русского языка

Треть россиян считает необходимым заменить англицизмы на русские аналоги, но закон о защите языка не сможет заставить людей отказаться от привычных слов. По мнению эксперта, заимствования являются нормой для любого живого языка.

Около трети россиян поддерживают идею замены англицизмов на русские аналоги. При этом 20% опрошенных считают, что иностранные слова создают угрозу для целостности языка. Социологи выявили список заимствований, которые раздражают граждан больше всего.

Слово «фейк» вызывает негатив у 29% респондентов. Они хотели бы заменить его на «подделку». Термин «дедлайн» не нравится 28% опрошенных, которые предпочитают выражение «крайний срок». Слово «спам» хотели бы заменить на «ненужную рассылку» 27% граждан. Также прозвучали предложения заменить «лайк» на «нравится», а «селфи» на «себяшку».

Эксперт Яков Якубович в беседе с RuNews24.ru сообщил, что закон не способен заставить людей изменить свою речь. По мнению эксперта, заимствования являются нормой для любого живого языка. Бороться с ними следует через развитие культуры речи, а не через запретительные меры.

По мнению Якубовича, пока общество не научится говорить точно и красиво по-русски, штрафы не принесут желаемого эффекта.

Напомним, что в июне 2025 года был принят закон, который вводит ограничения на использование англицизмов в определенных сферах. Например, запрет касается названий жилых комплексов в рекламных материалах. За нарушения предусмотрены штрафы от 100 до 500 тысяч рублей.