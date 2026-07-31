Нелегальный хостел в жилом доме на Васильевском острове могут закрыть через суд

Прокуратура Василеостровского района требует закрыть хостел, работавший в жилом доме на шестой линии Васильевского острова. Собственники организовали посуточную аренду койко-мест, информация о заселении размещалась в Интернете.

Сотрудники надзорного ведомства провели проверку соблюдения жилищного законодательства. Объектом проверки стал один из домов на шестой линии Васильевского острова.

В ходе проверки специалисты установили, что в одной из квартир работал хостел. Жильцам предоставляли койко-места в многоместных комнатах на посуточной основе. Стоимость варьировалась от 450 до 1,5 тысячи рублей. Информация о возможности заселения размещалась в Интернете. Об этом сообщили в пресс-службе Прокуратуры Санкт-Петербурга.

Прокурор направил в суд исковое заявление с требованием обязать собственников квартиры прекратить незаконную деятельность. В настоящий момент исковое заявление находится на рассмотрении в суде.