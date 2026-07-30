Петербург вошел в тройку регионов по числу поврежденных авто от упавших деревьев

Санкт-Петербург занял третье место среди регионов по числу повреждений машин из-за падения деревьев, веток и других конструкций. Общее число таких случаев выросло на 37%, а выплаты водителям достигли 1,52 миллиона рублей.

Специалисты «СберСтрахования» изучили обращения клиентов по полисам каско за первое полугодие 2026 года. Анализ показал рост числа повреждений автомобилей из-за аномальной погоды. Причиной ущерба становились падения деревьев, ветвей, элементов зданий и рекламных конструкций.

Количество таких страховых случаев увеличилось на 37% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего специалисты зафиксировали 1,8 тысячи обращений. Общая сумма выплат выросла на 62% и достигла 156 миллионов рублей.

Чаще всего подобные инциденты происходили в Москве. На столицу пришлось 23% всех обращений. В Московской области зафиксировано 14 процентов случаев. В Санкт-Петербурге доля составила 10%. В первую десятку также вошли Татарстан, Нижегородская, Свердловская, Ленинградская и Иркутская области, а также Краснодарский и Красноярский края.

Отметим, что ранее петербуржцы сообщали об аварийных деревьях. Так, за прошедшие выходные жители Северной столицы оставили 70 жалоб на городском портале «Наш Санкт-Петербург». Обращение касались состояния зеленых насаждений. Петербуржцы требуют провести обрезку сухих веток, выполнить формовку крон и удалить аварийные деревья, которые создают угрозу для пешеходов и автомобилей.

Житель Московского района сообщил, что за домом на тропинке валяются большие ветки, которые мешают свободному проходу. В Красносельском районе горожанин пожаловался на дерево, которое нависает над дорогой, создавая угрозу падения, поскольку ветки падают постоянно.

Пользователь из Фрунзенского района обратил внимание на необходимость обрезать часть мертвого дерева. В Адмиралтейском районе зафиксировано засыхающее дерево, которое требует формовки кроны.