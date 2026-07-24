Банковский мост в Петербурге празднует 200-летний юбилей

Банковский мост в Санкт-Петербурге отмечает 200-летний юбилей. Созданный немецким инженером Вильгельмом Фон Треттером, он стал одной из самых узнаваемых достопримечательностей города.

В пятницу одна из главных достопримечательностей Петербурга празднует 200-летний юбилей. Речь идет о Банковском мосте. Цепную подвесную конструкцию спроектировал немецкий инженер Вильгельм Фон Треттер. В день открытия моста по нему прошли больше девяти тысяч человек.

Знаменитые крылатые львы работы скульптора Павла Соколова впервые появились в городской среде именно на этом мосту. До этого их изображали только на мебели или мелких архитектурных деталях. По замыслу автора, мифические существа охраняли сокровища Ассигнационного банка, который находится по соседству. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Однако крылатые львы особенно страдают от прикосновений туристов. Люди постоянно касаются фигур, и от этого трения стирается красочный слой. Металл постепенно обнажается, а это грозит полной утратой авторской проработки деталей.

В 2017 году скульптуры впервые за всю свою двухвековую историю отправили на комплексную реставрацию. Тогда внутри львов нашли монеты и десятки записок с желаниями.