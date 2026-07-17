Авито Реклама и Родная Речь 79% потребителей доверяют рекламе брендов

Группа компаний «Родная Речь» и «Авито Реклама» опросили 1042 россиян, чтобы выяснить, как формируется доверие к брендам в 2026 году.

Как сообщили в пресс-службе Авито, 75% респондентов связывают доверие со стабильностью. 72% используют рекламу при выборе товаров, 79% считают, что она влияет на доверие к бренду, при этом 46% доверяют честной и ненавязчивой рекламе, а 31% отталкивают невыполненные обещания.

«Доверие к платформе напрямую влияет на восприятие рекламы: пользователь считает баннеры на надежной площадке более достоверными», — отметил Яков Пейсахзон, директор Авито Рекламы и стратегических партнерств.

В e-commerce у 56% покупателей некачественный товар снижает доверие к площадке. Пользователи Авито высоко оценивают уверенность в результате (60%), открытость (65%) и позитивный опыт (74%), у высокодоходной аудитории эти показатели выше. 58% замечают использование ИИ, 29% снижают доверие к брендам, скрывающим его.

Потребители применяют ИИ для проверки информации (35%), поиска брендов (34%) и сравнения (30%).