Девелоперы строят жилье у Пулково, а жители судятся из-за шума самолетов

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд готовится рассмотреть жалобу компании-оператора аэропорта Пулково. Ей уже велели снизить уровень шума в квартирах горожан от пролетающих самолетов. Но создается впечатление, что оператор решительно не понимает, при чем здесь аэропорт. Шумят-то самолеты, а не мы. Логика железная, если не обращать внимания на то, что самолеты эти взлетают и садятся именно в Пулково. Возможно, после жалоб местных жителей, девелоперов могут обязать бесплатно выдавать жителям беруши от шума.

История шумного конфликта

История тянется уже не один год. Жители Красного Села, поселка Шушары и других прилегающих районов, оказавшихся под глиссадой, давно жалуются на шум. Оператор аэропорта — ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы» (ВВСС) — неоднократно фигурирует в судебных делах, включая административные по шумовым нарушениям и связанные с Роспотребнадзором.

Новостройки под крылом

Тем временем девелоперы активно застраивают близлежащие территории. Новые жилые комплексы растут как грибы, а вместе с ними — и новые жалобы. Шум от пролетающих самолетов, согласно исследованиям с портала ЦЕИИС, поднимает уровень стресса, нарушает сон и просто выматывает. Предложение отменить ночные рейсы звучит уже не только от активистов, но и от вполне состоятельных граждан, которые не могут спать под гул турбин.

Но проблема глубже. Девелоперы продают квартиры, обещая «уютный район рядом с аэропортом». А покупатели получают круглосуточный аэродром под окнами. По данным на 2026 год проекты застройки территорий рядом с Пулково представили ЛСР и ГК «Эталон». Пулково Lake от застройщика ЛСР насчитывает 613 квартир и три очереди строительства до 2028 года. В свою очередь «АВЕНЮ-АПАРТ ПУЛКОВО» от ГК «Эталон» предлагает апартаменты, а не квартиры, сдача — сентябрь 2026 года.

Пулково в тупике

Вместо того чтобы судиться с жителями, нужно думать о перспективе. Расширять Пулково в его нынешнем месте — тупик. Это значит, что шум будет только нарастать. Единственное разумное решение — постепенный перенос аэропорта за пределы города. Тем более что скоро запустят высокоскоростную магистраль, и вопрос транспортной доступности перестанет быть таким острым.

Забытые аэродромы как альтернатива

При этом у города и области есть альтернатива, о которой почему-то умалчивают. В 2020 году Минобороны передало структурам «Газпрома» бывший военный аэродром Левашово, и сейчас он перестраивается в гражданский аэропорт. Там уже реконструировали взлетно-посадочную полосу, строят терминал, способный принимать Boeing, SSJ-100 и другие самолеты, пишет агентство «АвиаПорт». Первый терминал обещали достроить до конца 2024 года. Для обычных пассажиров он пока закрыт — аэропорт предназначен для авиакомпании «Газпром авиа», но технически возможность для расширения есть.

И таких брошенных военных аэродромов в Ленобласти полно. Вещево под Выборгом, Яппиля в Выборгском районе, Торошковичи в Лужском районе — все они когда-то принимали самолеты, а теперь просто зарастают травой. Вместо того чтобы судиться с жителями и тратить 120-140 миллиардов рублей, о чем говорилось на прошедшем ПМЭФ, на расширение Пулково в его нынешнем месте, можно было бы подумать о переносе аэропорта за пределы города. В Великом Новгороде, кстати, уже восстанавливают аэродром Кречевицы как альтернативу Пулково.

Как решают проблему шума в других городах и странах

Петербург — не единственный город, столкнувшийся с авиационным шумом. В мире накопился большой опыт борьбы с этой проблемой, и методы там применяют самые разные — от прямого регулирования до финансовой компенсации жителям.

Амстердам (Схипхол). Власти пошли радикальным путем: с 2025 года снижают годовое число рейсов с 500 тысяч до 478 тысяч, а ночных вылетов — с 32 тысяч до 27 тысяч. Также вводятся более строгие шумовые нормы, причем авиакомпании должны платить более высокие сборы за использование самых шумных самолетов. Ожидается, что это на 20 процентов сократит число жителей, страдающих от шума, говорится в сообщении на официальном сайте Евросоюза.

Лондон (Хитроу).Здесь действует система квот на шум: каждому типу самолета присвоен определенный «шумовой балл», и аэропорт может принять только строго ограниченное количество таких баллов в сутки. Если лимит превышен, аэропорт вынужден останавливать полеты. За использование более шумных судов в ночное время авиакомпании платят повышенные сборы, что стимулирует их обновлять парк. В результате доля тихих самолетов вроде A350 и B787 в Хитроу уже очень высока. При этом британский парламент регулярно обсуждает полный запрет ночных полетов с 23:00 до 6:00, так как это наиболее разрушительно для сна жителей.

Осло (Форнебу). Норвежцы пошли по пути полного переноса аэропорта. В 1998 году старый аэропорт Форнебу, расположенный в 7 километрах от центра Осло, был закрыт, а авиатрафик перенесен в новый аэропорт Гардермуэн. Освободившаяся территория площадью 340 гектаров превратилась в полноценный жилой район с тысячами квартир, офисами и парками. Этот случай — наглядный пример того, как можно одним махом решить шумовую проблему и получить новые городские пространства, говорится в статье на сайте MDPI.

Рига (Рижский аэропорт). Латыши решили проблему за счет перераспределения потоков. Две трети самолетов в Риге взлетают в северном направлении, где живет в семь раз больше людей, чем на юге. Поэтому аэропорт планирует увеличить долю взлетов и посадок с южной стороны. Также, по данным сайта LSM, вводятся ограничения: ночью самолеты, летящие на север, не могут сокращать дистанцию разбега — это заставляет их набирать большую высоту раньше, снижая шум на земле.

Нью-Хейвен и Веллингтон (США и Новая Зеландия). Здесь предпочли звукоизолировать дома. Аэропорт Твида (США) с 2014 года потратил почти 12 миллионов долларов на установку шумоизоляции в 181 доме, сообщает пресс-служба аэропорта HVN. В Веллингтоне аэропорт также требует от застройщиков обеспечивать уровень шума не выше 40 дБ в жилых помещениях, а для существующих домов действует программа субсидирования звукоизоляции. В Куинстауне (Новая Зеландия) аэропорт за свой счет полностью оплачивает шумоизоляцию домов, попадающих в зону высокого шума, говорится в статье на сайте аэропорта ZQN.

Пока же оператор Пулково продолжает судиться и, похоже, надеется, что кто-то другой решит его проблемы. Жители продолжают жаловаться и проигрывать или выигрывать суды. А самолеты продолжают летать. И шуметь. Потому что в этой истории главное, как всегда, не сам шум, а то, сколько времени и денег уйдет на то, чтобы его наконец-то заглушить. Или просто признать, что с этим нужно что-то делать.