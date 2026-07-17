Воскресенье, 19 июля 2026

$78.40    €89.90    ¥11.56

22.8 C
Санкт-Петербург
Новости
ГлавнаяНовостиДевелоперы строят жилье у Пулково, а жители судятся из-за шума самолетов

Девелоперы строят жилье у Пулково, а жители судятся из-за шума самолетов

Михаил Яковлев
Фото: abn.agency

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд готовится рассмотреть жалобу компании-оператора аэропорта Пулково. Ей уже велели снизить уровень шума в квартирах горожан от пролетающих самолетов. Но создается впечатление, что оператор решительно не понимает, при чем здесь аэропорт. Шумят-то самолеты, а не мы. Логика железная, если не обращать внимания на то, что самолеты эти взлетают и садятся именно в Пулково. Возможно, после жалоб местных жителей, девелоперов могут обязать бесплатно выдавать жителям беруши от шума.

История шумного конфликта

История тянется уже не один год. Жители Красного Села, поселка Шушары и других прилегающих районов, оказавшихся под глиссадой, давно жалуются на шум. Оператор аэропорта — ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы» (ВВСС) — неоднократно фигурирует в судебных делах, включая административные по шумовым нарушениям и связанные с Роспотребнадзором.

Девелоперы строят жилье у Пулково, а жители судятся из-за шума самолетов
Фото: abn.agency

Новостройки под крылом

Тем временем девелоперы активно застраивают близлежащие территории. Новые жилые комплексы растут как грибы, а вместе с ними — и новые жалобы. Шум от пролетающих самолетов, согласно исследованиям с портала ЦЕИИС, поднимает уровень стресса, нарушает сон и просто выматывает. Предложение отменить ночные рейсы звучит уже не только от активистов, но и от вполне состоятельных граждан, которые не могут спать под гул турбин.

Но проблема глубже. Девелоперы продают квартиры, обещая «уютный район рядом с аэропортом». А покупатели получают круглосуточный аэродром под окнами. По данным на 2026 год проекты застройки территорий рядом с Пулково представили ЛСР и ГК «Эталон». Пулково Lake от застройщика ЛСР насчитывает 613 квартир и три очереди строительства до 2028 года. В свою очередь «АВЕНЮ-АПАРТ ПУЛКОВО» от ГК «Эталон» предлагает апартаменты, а не квартиры, сдача — сентябрь 2026 года.

Пулково в тупике

Вместо того чтобы судиться с жителями, нужно думать о перспективе. Расширять Пулково в его нынешнем месте — тупик. Это значит, что шум будет только нарастать. Единственное разумное решение — постепенный перенос аэропорта за пределы города. Тем более что скоро запустят высокоскоростную магистраль, и вопрос транспортной доступности перестанет быть таким острым.

Забытые аэродромы как альтернатива

При этом у города и области есть альтернатива, о которой почему-то умалчивают. В 2020 году Минобороны передало структурам «Газпрома» бывший военный аэродром Левашово, и сейчас он перестраивается в гражданский аэропорт. Там уже реконструировали взлетно-посадочную полосу, строят терминал, способный принимать Boeing, SSJ-100 и другие самолеты, пишет агентство «АвиаПорт». Первый терминал обещали достроить до конца 2024 года. Для обычных пассажиров он пока закрыт — аэропорт предназначен для авиакомпании «Газпром авиа», но технически возможность для расширения есть.

И таких брошенных военных аэродромов в Ленобласти полно. Вещево под Выборгом, Яппиля в Выборгском районе, Торошковичи в Лужском районе — все они когда-то принимали самолеты, а теперь просто зарастают травой. Вместо того чтобы судиться с жителями и тратить 120-140 миллиардов рублей, о чем говорилось на прошедшем ПМЭФ, на расширение Пулково в его нынешнем месте, можно было бы подумать о переносе аэропорта за пределы города. В Великом Новгороде, кстати, уже восстанавливают аэродром Кречевицы как альтернативу Пулково.

Девелоперы строят жилье у Пулково, а жители судятся из-за шума самолетов
Фото: abn.agency

Как решают проблему шума в других городах и странах

Петербург — не единственный город, столкнувшийся с авиационным шумом. В мире накопился большой опыт борьбы с этой проблемой, и методы там применяют самые разные — от прямого регулирования до финансовой компенсации жителям.

Амстердам (Схипхол). Власти пошли радикальным путем: с 2025 года снижают годовое число рейсов с 500 тысяч до 478 тысяч, а ночных вылетов — с 32 тысяч до 27 тысяч. Также вводятся более строгие шумовые нормы, причем авиакомпании должны платить более высокие сборы за использование самых шумных самолетов. Ожидается, что это на 20 процентов сократит число жителей, страдающих от шума, говорится в сообщении на официальном сайте Евросоюза.

Лондон (Хитроу).Здесь действует система квот на шум: каждому типу самолета присвоен определенный «шумовой балл», и аэропорт может принять только строго ограниченное количество таких баллов в сутки. Если лимит превышен, аэропорт вынужден останавливать полеты. За использование более шумных судов в ночное время авиакомпании платят повышенные сборы, что стимулирует их обновлять парк. В результате доля тихих самолетов вроде A350 и B787 в Хитроу уже очень высока. При этом британский парламент регулярно обсуждает полный запрет ночных полетов с 23:00 до 6:00, так как это наиболее разрушительно для сна жителей.

Осло (Форнебу). Норвежцы пошли по пути полного переноса аэропорта. В 1998 году старый аэропорт Форнебу, расположенный в 7 километрах от центра Осло, был закрыт, а авиатрафик перенесен в новый аэропорт Гардермуэн. Освободившаяся территория площадью 340 гектаров превратилась в полноценный жилой район с тысячами квартир, офисами и парками. Этот случай — наглядный пример того, как можно одним махом решить шумовую проблему и получить новые городские пространства, говорится в статье на сайте MDPI.

Рига (Рижский аэропорт). Латыши решили проблему за счет перераспределения потоков. Две трети самолетов в Риге взлетают в северном направлении, где живет в семь раз больше людей, чем на юге. Поэтому аэропорт планирует увеличить долю взлетов и посадок с южной стороны. Также, по данным сайта LSM, вводятся ограничения: ночью самолеты, летящие на север, не могут сокращать дистанцию разбега — это заставляет их набирать большую высоту раньше, снижая шум на земле.

Нью-Хейвен и Веллингтон (США и Новая Зеландия). Здесь предпочли звукоизолировать дома. Аэропорт Твида (США) с 2014 года потратил почти 12 миллионов долларов на установку шумоизоляции в 181 доме, сообщает пресс-служба аэропорта HVN.  В Веллингтоне аэропорт также требует от застройщиков обеспечивать уровень шума не выше 40 дБ в жилых помещениях, а для существующих домов действует программа субсидирования звукоизоляции. В Куинстауне (Новая Зеландия) аэропорт за свой счет полностью оплачивает шумоизоляцию домов, попадающих в зону высокого шума, говорится в статье на сайте аэропорта ZQN.

Пока же оператор Пулково продолжает судиться и, похоже,  надеется, что кто-то другой решит его проблемы. Жители продолжают жаловаться и проигрывать или выигрывать суды. А самолеты продолжают летать. И шуметь. Потому что в этой истории главное, как всегда, не сам шум, а то, сколько времени и денег уйдет на то, чтобы его наконец-то заглушить. Или просто признать, что с этим нужно что-то делать.

Узнавайте о новостях первыми в наших официальных каналах в Telegram и Дзене

Поделиться:

Читайте также

Новости

Инструкция для петербуржцев: как вычислить дерево, готовое рухнуть на автомобиль

Пока одни петербуржцы судятся с коммунальщиками из-за упавших веток и стволов, другие пытаются предотвратить неприятности заранее. Июльский ураган, поваливший в городе и области почти 150 деревьев только в парках Царского Села, еще раз напомнил: дожидаться, пока старый тополь или больная ива рухнут на капот, не стоит. Аварийное дерево можно вычислить самостоятельно. Газета.СПб составила инструкцию для тех, кто хочет спасти свою машину и нервы.Что такое аварийное дерево и чем оно опасноАварийное дерево — это дерево, вероятность внезапного падения которого целиком или какой-либо его крупной части очень высока. Опасным его называют в том случае, если при падении оно может нанести вред людям, повредить автомобили или элементы инфраструктуры — дома, линии электропередач. Особенно опасны такие деревья во время непогоды, но если корни...
Читать далее
Общество

Петербуржцы просят спилить сухие деревья и обрезать кустарники

Жители Санкт-Петербурга требуют спилить сухостой во дворах домов и обрезать разросшиеся кустарники. Жители нескольких районов города сообщают об опасных деревьях, угрожающих пешеходам и машинам.В Северной столице участились обращения граждан по поводу аварийных деревьев и кустарников на внутридворовых территориях. На городском портале «Наш Санкт-Петербург» жители оставляют сообщения с просьбами спилить сухостой и обрезать разросшиеся ветки.По словам одного из пользователей, на Московском шоссе ураган повалил дерево. Оно повисло на соседнем стволе и создает угрозу для проезжающих машин, пешеходов и линии дорожного освещения. «Необходимо спилить сухое дерево на газоне, угроза падения», — пишет жительница Московского района Петербурга.«Прошу произвести аккуратную обрезку веток. По дорожке не пройти. Слабовидящий может получить ветками по лицу. После спиливания веток, прошу обработать срезы», — сообщает петербурженка.   Часть жалоб от горожан...
Читать далее

Интересное

новости СПб ленобласть смерть дети полиция суд погода петербург Россия пожар мигранты пострадавшие кризис прокуратура вода пулково благоустройство деньги васильевский остров ученые Роспотребнадзор штрафы тело мчс Госдума жильё штраф госпитализация пенсии мошенники турция кирилл поляков следственный комитет Россельхознадзор самолеты граница депутаты дождь клещи фильм королевская семья болезнь поджог выходные рейсы

Новости дня

Общество

Петербуржцы просят спилить сухие деревья и обрезать кустарники

Наука

На ледяной поверхности Плутона астрономы нашли гигантские оползни

Общество

Принц Уильям назвал поражение Англии в полуфинале ЧМ опустошающим

Общество

С пятницы в России вступили в силу новые правила назначения пенсий

Новости

Авито Авто: инструкция для водителей по действиям в первые 15 минут после ДТП

Общество

Астрологи назвали главное предостережение для всех знаков зодиака в выходные

Новости

Инструкция для петербуржцев: как вычислить дерево, готовое рухнуть на автомобиль

Деньги

За последний год российские миллиардеры вывели за рубеж миллиарды долларов

Новости

Авито Реклама и Родная Речь 79% потребителей доверяют рекламе брендов

Происшествия

В Калининском районе Петербурга тушат пожар на АЗС на проспекте Непокоренных

Происшествия

Спасатели нашли тело утонувшего мужчины в пруду на Васильевском острове

Новости

Мойка78: Сбер возместил НДС по эквайрингу 173 тыс. предпринимателей

Общество

За месяц больше 150 АЗС в России выставили на продажу

Общество

Жест принца Уильяма на Уимблдоне раскрыл тайну его отношений с Кейт Миддлтон

Транспорт

Петербуржцы выбрали имя для электропоезда до Сестрорецка

Новости

Авито Подработка и Авито Реклама: подработка на старте карьеры — доход и опыт

Общество

У госпитализированных из метро детей в Петербурге нашли кишечную инфекцию

Наука

Медики рассказали о способах распознать деменцию на ранней стадии

Общество

Депутаты хотят освободить россиян от 28 видов штрафов

Общество

Адвокат назвал возможный срок для блогера Ремесло за дискредитацию ВС РФ

Бизнес-вести

RuStore переходит под управление менеджмента VK

Бизнес-вести

Потанин заявил о проблемах с логистикой и сбытом продукции «Норникеля»

Транспорт

ИИ стал необходимым условием для развития промышленности Петербурга

Общество

Жители дома в Металлострое добились проверки из-за протекающей крыши

Наука

Ученые оценили риск затопления Петербурга из-за таяния ледника Судного дня

Новости

Авито Реклама и Авито Товары: 61% петербуржцев работали из дома

Общество

Cиноптик Колесов рассказал петербуржцам о погоде на грядущих выходных

Общество

Бизнесмен Сергей Усольцев совершил 75 международных перелетов перед пропажей

По теме

Подпишись на наши соцсети

ВКонтактеVK ОдноклассникиOK TelegramTelegram ДзенДзен

Сообщить новость

Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

ИЛИ ПИШИТЕ

Написать в редакцию

Интернет-издание Газета.СПб – это онлайн-газета, которая ежедневно представляет своим читателям последние новости России и Санкт-Петербурга. Новости Санкт-Петербурга сегодня – это политика, общественные настроения, важные события и мероприятия, новости бизнеса и социальной сферы. Кроме того, новости СПб сегодня – это, конечно, события культуры и искусства: премьеры и выставки, концерты и театральные спектакли.

На страницах Газета.СПб вы узнаете последние новости дня, которые затрагивают не только Санкт-Петербург, но и всю Россию. Политика и власть, деньги и бизнес, культура и спорт, – основные темы, которые Газета.СПб затрагивает каждый день!

На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила о применении рекомендательных технологий в виджетах информационного ресурса «24СМИ»
Рекомендательные технологии в блоках платформы рекомендаций Sparrow
Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2»

Сетевое издание Газета.СПб Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73908 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 12 октября 2018 года.

Главный редактор Гущин Ярослав Алексеевич, info@gazeta.spb.ru, тел: +7 (812) 627-21-84. Учредитель АО "Открытые Медиа", info@gazeta.spb.ru

Адрес редакции ООО "Рост": 197022, Россия, г.Санкт-Петербург, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АПТЕКАРСКИЙ ОСТРОВ, УЛ ЧАПЫГИНА, Д. 6 ЛИТЕРА П, ОФИС 316

Адрес учредителя: 197374, Россия, Санкт-Петербург, Торфяная дорога, дом 17, корпус 6, строение 1, помещение 67Н

Пожалуйста, все пожелания и претензии к текстам, опубликованном на Газета.СПб, отправляйте ТОЛЬКО по электронной почте.

По вопросам рекламы: +7 (812) 309-29-36, reklama@gazeta.spb.ru

© 2007-2025 Gazeta.SPb