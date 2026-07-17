Инструкция для петербуржцев: как вычислить дерево, готовое рухнуть на автомобиль

Пока одни петербуржцы судятся с коммунальщиками из-за упавших веток и стволов, другие пытаются предотвратить неприятности заранее. Июльский ураган, поваливший в городе и области почти 150 деревьев только в парках Царского Села, еще раз напомнил: дожидаться, пока старый тополь или больная ива рухнут на капот, не стоит. Аварийное дерево можно вычислить самостоятельно. Газета.СПб составила инструкцию для тех, кто хочет спасти свою машину и нервы.

Что такое аварийное дерево и чем оно опасно

Аварийное дерево — это дерево, вероятность внезапного падения которого целиком или какой-либо его крупной части очень высока. Опасным его называют в том случае, если при падении оно может нанести вред людям, повредить автомобили или элементы инфраструктуры — дома, линии электропередач. Особенно опасны такие деревья во время непогоды, но если корни сильно сгнили, рухнуть они могут и в тихий солнечный день.

По данным Центра защиты леса, аварийными признаются деревья с наличием структурных изъянов, в том числе гнилей, обрыва корней или опасного наклона, способных привести к падению.

Признаки №1: гниль, дупла и грибы

Если вы заметили на стволе дупло, гниль, отслоившуюся или разрушенную кору — это первый звоночек. Особенно опасна стволовая гниль в комлевой части (у основания дерева). Если рядом с корнями растут плодовые тела грибов-трутовиков — дерево изнутри уже разрушается, отмечают эксперты Российского центра защиты леса. При этом само растение может выглядеть вполне зеленым и даже цвести, оставаясь при этом смертельно опасным.

Признаки №2: опасный наклон и трещины

Обратите внимание на угол наклона ствола. Если он отклонен от вертикали более чем на 45 градусов — такое дерево при первом же сильном порыве ветра может рухнуть. Также опасны крупные трещины на стволе, расхождения между стволами и перегруженные, неправильно обросшие после обрезки кроны. Эксперты отмечают, что после так называемой «варварской обрезки», когда дерево превращают в голый столб, оно отращивает тяжелые, ломкие побеги, которые легко ломаются и падают.

Признаки №3: сухие ветки и странные листья

Массовое усыхание кроны (больше 60%), наличие крупных сухих ветвей, обломанные и зависшие в кроне ветки — верные признаки того, что дерево постепенно погибает. Если вы видите, что на дереве нет листвы в середине лета или листья необычного цвета, истончились — это может говорить о поражении корневой системы или болезнях.

Признаки №4: корни на поверхности и изменение грунта

Присмотритесь к почве у основания дерева. Если корни повреждены, оголены или заметны разрывы грунта рядом с комлем — это показатель того, что корневая система ослаблена. Изменение уровня грунта вокруг дерева также может говорить о том, что оно постепенно теряет устойчивость.

Признаки №5: мертвые деревья

Если рядом с вашим деревом упало другое, усохло или было спилено множество соседних деревьев — ветровая нагрузка на оставшиеся резко возрастает. Особенно это актуально для высоких деревьев с длинным стволом.

Что делать, если вы нашли такое дерево?

Не игнорируйте. Если аварийное дерево растет на общественной территории, не нужно ждать, пока оно упадет. Обращайтесь в свою управляющую компанию или муниципальную администрацию. В Петербурге для этого существуют портал «Наш Санкт-Петербург» и профильные комитеты. Фиксируйте нарушения. Сделайте фотографии дерева, запишите адрес. Чем больше доказательств, тем быстрее чиновники отреагируют. Петербуржцы активно используют для жалоб портал «Наш Санкт-Петербург», где фиксируют сухостойные и опасные деревья во дворах . Паркуйтесь с умом. По возможности избегайте парковки рядом со старыми деревьями с признаками гнили и перегруженными кронами.

Благодаря этой инструкции петербуржцы смогут не просто пассивно наблюдать за падающими стволами, а заранее выявлять потенциально опасные деревья и направлять жалобы в ответственные органы.