Мойка78: Сбер возместил НДС по эквайрингу 173 тыс. предпринимателей

С 1 января 2026 года услуги торгового эквайринга облагаются НДС по ставке 22%, что создает дополнительную нагрузку для магазинов у дома, кафе, салонов красоты и ремонтных мастерских. Как сообщили в пресс-службе Сбера, банк компенсирует половину таких издержек для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц с годовым оборотом до 20 млн рублей.

За полгода возмещение получили 173 тыс. предпринимателей из всех регионов России, во втором квартале объем выплат вырос почти в полтора раза по сравнению с первым, а 63,7 тыс. бизнесменов впервые получили компенсацию именно во втором квартале.

Директор дивизиона «Эквайринг» Сбера Сергей Шубочкин отметил, что подключиться к программе можно в интернет-банке СберБизнес, и уже 173 тысячи предпринимателей получили деньги, а во втором квартале объем выплат вырос почти в полтора раза по сравнению с первым. По его словам, компенсация половины налога позволяет избежать ситуации, когда предприниматели вынуждены закладывать дополнительные расходы в цены для покупателей, расплачивающихся картами за продукты, стрижку или ремонт техники.

Как ранее сообщал Сбер, жители Петербурга хотели бы получать 96 тыс. рублей в месяц на пенсии.