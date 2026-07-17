Спасатели нашли тело утонувшего мужчины в пруду на Васильевском острове

В пруду на Васильевском острове утонул 23-летний мужчина. Тело погибшего обнаружили водолазы в 25 метрах от берега.

Инцидент произошел на проспекте Крузенштерна. Очевидцы сообщили спасателям о случившемся, после чего на место происшествия прибыли водолазы.

Специалисты обнаружили тело погибшего на глубине пяти метров. Оно находилось в 25 метрах от береговой линии. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Спасатели призвали не купаться в необорудованных местах, не заплывать за буйки и не заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения. Также в ведомстве предостерегли от ныряния в незнакомых местах.