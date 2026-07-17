Петербуржцы выбрали имя для электропоезда до Сестрорецка

Новый электропоезд до Сестрорецка получил имя «Скворец». Состав уже курсирует по маршруту и за первые полгода перевез 1,3 миллиона пассажиров на сестрорецком направлении.

Инициатива назвать состав в честь птицы исходила от жителей Санкт-Петербурга. Затем этот вариант поддержали участники общероссийского голосования ОАО «РЖД». Об этом сообщил вице-губернатор Северной столицы Кирилл Поляков. По его словам, нарекать поезда в честь птиц стало традицией для скоростных электропоездов.



В мессенджере «Макс» Поляков отметил, что состав уже работает на пригородном маршруте. Он интегрирован в систему тактового движения, которая действует на шести направлениях Петербурга.



По словам вице-губернатора Северной столицы, за первые шесть месяцев года услугами этого маршрута воспользовались 1,3 миллиона пассажиров.