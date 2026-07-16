Гид назвал нереальной версию о тайном перелете Усольцевых на плато Путорана

Эксперт сомневаются в версии о вывозе семьи Усольцевых на вертолете на плато Путорана. В той местности нет посадочных площадок, а скрытый перелет организовать невозможно.

С момента исчезновения семьи Усольцевых в сентябре 2025 года следствие рассмотрело множество версий. Среди них были несчастный случай и инсценировка побега за границу. Ни одна из этих гипотез не получила подтверждения.

Однако некоторые очевидцы утверждают, что якобы видели Сергея, Ирину и Арину Усольцевых у забора недостроенного дома. В день исчезновения над Кутурчиным заметили два вертолета.

Инструктор-проводник Алексей Исиченко в беседе с Woman.ru отметил, что считает эту версию маловероятной. По словам эксперта, в той местности нет вертолетных площадок, а скрытый перелет организовать невозможно. Добраться до плато Путорана можно на машине или электричке.

Гид отметил, что поиски семьи начались только через двое суток. При наличии сообщников пропавшие могли бы воспользоваться наземным транспортом.



Напомним, что семья Усольцевых пропала 28 сентября 2025 года в тайге Красноярского края у поселка Кутурчин. Семья отправилась в поход к горе Буратинка и не вернулась. В машине нашли паспорта и около 300 тысяч рублей, но туристического снаряжения не оказалось.