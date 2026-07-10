Звезда «Городка» Юрий Стоянов отметил 69-летие

Народный артист России Юрий Стоянов в преддверии дня рождения рассказал о секретах успеха, назвав главным из них любопытство. Артист поделился мыслями о пути от Одессы до Москвы и уникальности дуэта с Ильей Олейниковым.

В преддверии дня рождения актер рассказал 360.ru, что главным секретом его успеха является любопытство. Он не считает себя уверенным артистом, всю жизнь учится и надеется продолжать учиться. Стоянову интересны любые жанры. По его мнению, заставить зрителя плакать легче, чем смеяться.

Напомним, что актер родился в Одессе, жил и работал в Ленинграде, а теперь обосновался в Москве. О «Городке» Стоянов говорит с особым чувством и называет их дуэт с Олейниковым гениальным.

Выпускник ГИТИСа, Стоянов начинал в БДТ, где долгие годы играл эпизодические роли, а его единственной большой работой в театре стал Моцарт в «Амадеусе». Поворотным моментом в его карьере стало знакомство с Олейниковым в 1989 году, которое привело к созданию «Городка».

После смерти партнера в 2012 году Стоянов не возвращался к этому проекту, но в 2021 году к нему вернулась популярность благодаря сериалу «Вампиры средней полосы».