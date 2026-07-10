В Петроградском районе усилят контроль за состоянием исторических зданий

На территории Петроградского района участились инциденты с историческими зданиями, включая пожар в доме Ропса и обрушение штукатурки. В Санкт-Петербурге намерены усилить контроль за сохранностью объектов культурного наследия и оперативнее реагировать на обращения жителей.

В прокуратуре Петроградского района прошло оперативное совещание. Участники встречи обсудили меры реагирования на жалобы граждан о содержании многоквартирных домов и сохранности памятников архитектуры. В последнее время в районе произошло несколько инцидентов. Среди них пожар в доме Ропса, обрушение штукатурки и падение облицовки.

Количество обращений в прокуратуру от жителей в 2025 году выросло на 21%. В ведомстве это связывают с повышением уровня доверия граждан. В рамках рабочей поездки прокурор Андрей Гуришев осмотрел несколько объектов в районе и заявил, что личные выезды будут проводиться регулярно. Об этом сообщили в пресс-службе Прокуратуры Санкт-Петербурга.

Надзорное ведомство продолжит мониторинг ситуации и контроль за соблюдением законодательства в сфере ЖКХ и охраны памятников. Представители прокуратуры намерены усилить надзор за исполнением закона в этой сфере.