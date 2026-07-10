Петербуржцы жалуются на работу Интернета после ночной атаки БПЛА

Жители Санкт-Петербурга сообщают о перебоях в работе мобильного и домашнего Интернета, а также о сбоях в мессенджерах и банковских приложениях.

После ночной атаки беспилотников на Ленинградскую область в Петербурге фиксируются сбои в работе Интернета. Согласно данным мониторингового сервиса Downdetector, жители Северной столицы жалуются на нестабильное мобильное и домашнее подключение. Проблемы также затрагивают работу мессенджеров и ряда банковских приложений.

Напомним, что 10 июля в аэропорту Пулково задерживаются 12 рейсов, а еще два вылета были отменены.



Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что силы ПВО уничтожили 14 беспилотных летательных аппаратов над территорией региона.