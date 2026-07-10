Синоптик Колесов рассказал о потеплении до 30 градусов на выходных в Петербурге

Атмосферный фронт принесет в Санкт-Петербург ночные дожди и грозы, а затем сменится сухой и теплой погодой с температурой до 30 градусов.

Начальник Гидрометцентра Северной столицы Александр Колесов в своем Телеграм-канале сообщил, что утром 10 июля температура воздуха в городе уже достигла почти 21 градуса. Облаков пока немного, но с юго-востока медленно приближается атмосферный фронт, который ночью пройдет через Петербург. Днем температура успеет повыситься до 25 градусов.

По словам синоптика, кратковременные дожди пройдут ночью в городе, а днем 10 июля вблизи города возможны отдельные ливни с грозами. В воскресенье осадков не ожидается. В выходные температура воздуха в Петербурге достигнет 30 градусов.

Колесов отметил, что на следующей неделе станет немного прохладнее, но днем можно рассчитывать на 25…28 градусов. Ночные температуры в городе будут находится на отметке в 18 градусов, а в воскресенье ночью до 20 градусов.