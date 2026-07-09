К 2032 году космическая экономика может вырасти до 1 трлн долларов

Мировая космическая экономика в 2024 году достигла 613 миллиардов долларов. По прогнозам аналитиков, к 2032 году она может преодолеть отметку в 1 триллион долларов благодаря коммерческому сектору и частным инвестициям.

Эксперт по социально-экономической политике Яков Якубович в разговоре RuNews24.ru отметил, что мировая космическая экономика в 2024 году показала рост 7,8% и достигла отметки 613 миллиардов долларов. По его словам, серьезную долю роста обеспечивает коммерческий сектор.

К 2032 году отрасль может преодолеть отметку в 1 триллион долларов. По данным Якубовича, Россия пока не входит в число лидеров этого рынка. За десять лет доля страны в мировых пусковых услугах снизилась до 6,5%. Национальный проект «Космос» предусматривает финансирование в размере 4,4 триллиона рублей на 2026–2036 годы. Частные инвестиции в отрасль в 2025 году выросли почти на 50% и составили около 12,4 миллиарда долларов.

Якубович подчеркнул, что лунные базы и добыча ресурсов на астероидах относятся к проектам, которые принесут результат «послезавтра». Так, «Роскосмос» уже включил в свою политику поиск и освоение ресурсов Луны после 2036 года. В ближайшие десять лет приоритетами станут Российская орбитальная станция, исследование Луны автоматическими аппаратами, доставка лунного грунта и строительство атомной электростанции на поверхности спутника.