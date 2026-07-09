Госдума закрепила правовую основу для разработки и применения ИИ в России

Депутаты Государственной думы приняли закон, регулирующий разработку, внедрение и применение больших фундаментальных моделей искусственного интеллекта. Документ вводит понятия суверенных и национальных ИИ-моделей.

Парламентарии приняли закон об искусственном интеллекте. Документ регулирует разработку, внедрение и применение больших фундаментальных моделей в России. Такие модели способны выполнять интеллектуальные задачи на уровне человека или выше и служат основой для создания различного ПО.

Новый закон вводит две категории. Суверенные модели полностью разрабатываются и контролируются российским юридическим лицом. Национальные модели также создаются в России, но могут использовать зарубежные открытые компоненты. Обе категории должны соответствовать законодательству и традиционным духовно-нравственным ценностям.

Разработчики получат доступ к государственной поддержке в финансовой, имущественной, гарантийной и информационной формах. Они также смогут обучать нейросети на данных из федеральных и региональных систем. Порядок доступа определит правительство.

Закон вводит обязательную маркировку аудио- и видеоматериалов, созданных с помощью ИИ. Ее формат будет определяться соглашением между пользователем и разработчиком. Владельцы сайтов и социальных сетей с суточной аудиторией свыше 500 тысяч пользователей обязаны обеспечить техническую возможность такой маркировки.

Президент будет утверждать Национальную стратегию развития ИИ, а правительство координировать деятельность ведомств. Большая часть нововведений вступает в силу с 1 сентября 2026 года, а отдельные положения с 1 марта 2027 года.