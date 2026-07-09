Авито OPPO и vivo лидируют по росту продаж смартфонов в Петербурге

Аналитики Авито подвели итоги II квартала на рынке смартфонов в Санкт-Петербурге. В новом сегменте лидер по росту продаж — OPPO (в 2,5 раза), на ресейле — vivo (+32%). По объему продаж в обоих сегментах лидирует Apple.

Как сообщили в пресс-службе Авито, в новом сегменте доли: Apple 55% (72 000 руб.), Samsung 14% (50 000), Xiaomi 10% (36 000). На ресейле: Apple 62% (28 000), Samsung 12% (20 000), Xiaomi 8% (10 000).

«Рынок активно развивается: продажи OnePlus выросли на 87%, vivo на ресейле — на 72%», — отметила Евгения Одинцова, руководитель направления «Электроника и бытовая техника» в Авито.

По России новые смартфоны подешевели на 11% (до 56 000 руб.), подержанные — на 5% (до 23 000). Самая низкая цена на новые — в Екатеринбурге (44 000), на ресейле — в Петрозаводске (17 000).