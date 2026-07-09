Россиянка Кира Трофимова будет представлять Беларусь на международной арене

Спустя девять месяцев после исчезновения семьи Усольцевых в красноярской тайге аккаунт главы семейства в мессенджере снова стал активным. Однако официально следствие считает, что номер перешел новому владельцу. Активность в Сети и смена аватара Сергей, Ирина и Арина Усольцевы пропали 28 сентября 2025 года в тайге недалеко от поселка Кутурчин. В тот день они пошли в поход к горе Буратинка и не вернулись. В оставленном автомобиле нашли паспорта семьи и около 300 тысяч рублей наличными, но туристического снаряжения не оказалось.Знакомый Сергея Валентин Дегтярев заметил подозрительную активность в аккаунте Усольцева в одном из мессенджеров. Он увидел смену аватара и сообщил, что недавно звонил на личный номер Сергея. Трубку не взяли, но номер реагировал. Данный случай подогрел версию о том, что семья могла инсценировать...