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Россиянка Кира Трофимова будет представлять Беларусь на международной арене

Никита Козлов
Фото: abn.agency

Российская фигуристка Кира Трофимова получила официальное разрешение Международного союза конькобежцев (ISU) выступать за Беларусь. 

Спортсменка из академии Евгения Плющенко официально сменила спортивное гражданство. Международный союз конькобежцев выдал разрешение Кире Трофимовой на выступление за сборную Беларуси. Соответствующий документ был оформлен 8 июля, сообщает РИА Новости.

О решении 16-летней россиянки перейти в белорусскую федерацию стало известно в мае. Тогда фигуристка получила открепление от Федерации фигурного катания России.

Напомним, что Трофимова является бронзовым призером этапа юниорского Гран-при России, который прошел в 2023 году. В настоящее время она продолжает тренироваться в академии «Ангелы Плющенко».

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