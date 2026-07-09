В России утвердили график каникул для школьников в следующем учебном году

Все каникулы будут длиться не меньше девяти дней. Для первоклассников предусмотрены дополнительные выходные дни с 15 по 21 февраля.

Министерство просвещения России утвердило рекомендованные даты школьных каникул для учащихся 1–11 классов на 2026/2027 учебный год. Эти даты действуют при обучении по четвертям.

Осенние каникулы запланированы с 26 октября по 3 ноября 2026 года. Зимний отдых продлится с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027 года. Весенние каникулы пройдут с 27 марта по 4 апреля. Летний отдых начнется 27 мая и продлится до 31 августа 2027 года.

Для первоклассников предусмотрены дополнительные каникулы с 15 по 21 февраля. В ведомстве подчеркнули, что продолжительность каникул должна составлять не меньше девяти дней. Такой срок необходим для сбалансированности учебной нагрузки и полноценного восстановления детей.