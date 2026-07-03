Авито запускает годовой буткемп для DS-инженеров с трудоустройством

Авито открыл набор на годовую стажировку для начинающих DS-инженеров с возможностью вырасти до мидла и продолжить работу в компании.

Как сообщили в пресс-службе Авито, программа включает два трека: классический ML (разработка моделей, рекомендации, ранжирование) и NLP/LLM (AI-ассистенты, поиск). Участники из любого региона могут работать удаленно или в одном из пяти офисов. За год стажеры проходят путь от адаптации до мидла, подтверждая уровень через техническое интервью. Требования: знание Python и основных библиотек, готовность к 25 часам в неделю, профильное образование. Заявки принимаются до 9 июля.