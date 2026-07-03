За день на робота-компаньона из КНР было оформлено 13 тысяч предзаказов

Компания из КНР представила роботов-компаньонов U1, которые способны распознавать эмоции и поддерживать диалог. За день было оформлено больше 13 тысяч предзаказов.

Технологический гигант UBTECH представила линейку ультрабионических роботов U1. Производитель позиционирует эти устройства как спутников жизни. Роботы получили камеры в глазах, датчики на груди и микрофоны. Они воспроизводят до 90% человеческих движений благодаря биомиметическому шейному отделу и 88 степеням свободы. Встроенная система распознает свыше 20 эмоциональных состояний с точностью больше 90%.

Цены на устройства начинаются от 119,8 тысячи юаней, что составляет около 17,6 тысячи долларов за базовую версию. Флагманская модель достигает 990 тысяч юаней, или примерно 145,9 тысячи долларов. На презентации оформили больше 13 тысяч предзаказов. Большинство покупателей составили одинокие люди и пожилые граждане.

Робототехник Владимир Белый в беседе с 360.ru отметил, что главная задача устройства заключается в роли полноценного собеседника. Система быстро обучается и подстраивается под эмоциональные реакции владельца. Время отклика составляет около 500 миллисекунд, и это создает эффект естественного общения.

Белый также заявил, что серьезных препятствий для поставок в Россию нет. Роботов можно ввозить для выставочных целей или личного использования. При грамотном подходе российский покупатель сможет приобрести такое устройство.