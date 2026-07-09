Синоптик Колесов рассказал петербуржцам о грядущем потеплении

За минувшую ночь в Санкт-Петербурге выпало от пяти до девяти миллиметров осадков, которые распределились по территории равномерно. В ближайшие дни в городе ожидается потепление до 25 градусов.

Начальник Гидрометцентра Северной столицы Александр Колесов в своем Телеграм-канале сообщил, что минувшей ночью через город прошел атмосферный фронт. Он принес от пяти до девяти миллиметров осадков.

Дожди шли по всей территории Северной столицы и распределились равномерно. На данный момент центр циклона находится над Прибалтикой. По прогнозу эксперта, он не будет смещаться на север к Финскому заливу. Вместе с восточными ветрами в Петербург начнет поступать теплый воздух из центральной части европейской территории России.

По словам Колесова, 9 июля серьезных осадков в городе не ожидается. Возможен кратковременный дождь в окрестностях. Аналогичная погода сохранится и в пятницу.

Следующий дождь синоптик ожидает в субботу. Он придет вместе с атмосферным фронтом, который принесет теплый воздух. Температура воздуха в Петербурге в четверг достигнет 22 градусов.