Ученые раскрыли тайну танца смерти между двойными звездами

Некоторые звезды умирают не в одиночку, а в двойных парах. Массивная звезда-компаньон создает плотный кокон из вещества, с которым сталкивается ударная волна от взрыва, порождая взаимодействующую сверхновую.

Тайна взаимодействующих сверхновых

По словам астрономов, когда массивные звезды достигают конца жизни, их ядра коллапсируют, вызывая взрывы сверхновых. Взаимодействующие сверхновые отличаются тем, что ударная волна сталкивается с уже существующим коконом из вещества. Ученые долгое время не могли объяснить происхождение этого кокона.

Большинство звезд существуют не в одиночку, а в двойных парах. Новое исследование в журнале The Astrophysical Journal Letters предполагает, что они не только живут вместе, но и умирают вместе. Член исследовательской группы Ке-Юнг Чен из Института астрономии и астрофизики Китайской академии наук заявил, что окончательный облик звезды может определяться взаимодействием со звездой-компаньоном.

Как образуется кокон

Перед гибелью звезды вступают в фазу красного гиганта, когда их радиус увеличивается в сотни раз. В двойной паре это приводит к переполнению полости Роша. Раздутая звезда выбрасывает вещество на компаньона. Часть вещества высвобождается, образуя большой кокон вокруг системы.

Когда эволюционировавшая звезда взрывается, ударные волны распространяются со скоростью тысячи миль в секунду. Они сталкиваются с коконом материи, превращая кинетическую энергию в свет. Так возникает взаимодействующая сверхновая, отмечают ученые.

Почему такие взрывы редки

Двойные системы распространены, но взаимодействующие сверхновые встречаются редко. Ключевой фактор заключается во времени. Чен и его коллеги провели сотни компьютерных симуляций переноса массы.

Если перенос происходит слишком рано, вещество рассеивается далеко от звезд. Для сохранения оболочки перенос массы должен произойти за несколько тысяч лет до взрыва. Это создает плотный кокон непосредственно перед финальной агонией звезды.

Значение открытия

Член команды Сунг-Хан Цай заявил, что двойные звезды могут подготовить почву для взаимодействия сверхновых с удивительной точностью. Звезда-компаньон создает кокон и обеспечивает топливо для космических фейерверков.

Исследование показало, что существует множество способов гибели звезд. Взрывные судьбы определяются тем, как звезды жили в двойных системах.