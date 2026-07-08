Мошенники взломали Телеграм-каналы Ксении Собчак

Неизвестные взломали Телеграм-каналы журналистки Ксении Собчак и разместили фейковые скриншоты и видео. На данный момент редакция работает над восстановлением доступа.

Телеграм-каналы «Кровавая барыня» и «Собчак», которые входят в холдинг Ксении Собчак, взломали. Об этом 8 июля сообщили авторы Телеграм-канала «Осторожно, новости» со ссылкой на редакцию.

С 14:00 в каналах стали появляться посты, не относящиеся к журналистке. В них публиковали скриншоты якобы переписки и видео с Собчак, но эти записи уже удалили.

Команда Собчак предупредила подписчиков о мошеннических ссылках во взломанных каналах и посоветовала не переходить по ним. Редакция работает над восстановлением доступа.

Напомним, что около 14:09 в среду на канале «Собчак» появилась запись. В ней от имени телеведущей утверждалось, что хакеры получили ее переписку. В сообщении также обнародовали отдельные фрагменты сфабрикованной переписки Собчак с представителем ее команды и другими лицами. Авторы записи заявили, что ведущая решила показать «утекшие» сообщения, потому что ей нечего скрывать.