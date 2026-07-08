В Госдуме назвали дату вступления в силу новых правил для медсправок

С 1 сентября 2026 года близкие родственники пациентов смогут получать их медицинские справки и заключения. Документы разрешат оформлять в произвольной форме и в электронном виде без отдельного согласия пациента.

Новый порядок выдачи медицинских справок

Депутат Госдумы Каплан Панеш в беседе с РИА Новости сообщил, что с 1 сентября 2026 года вступает в силу обновленный порядок выдачи медицинских справок и заключений, утвержденный Минздравом. По его словам, право на получение медицинских документов получают не только сами пациенты, но и их близкие родственники.

Справки и заключения теперь можно будет оформлять не только по строгим шаблонам, но и в произвольной форме, если законом не установлено иное. Также будет упрощается выдача справок в электронном виде. Панеш добавил, что больше не нужно получать отдельное согласие пациента на электронную форму.

Отмена обязательных печатей

С 1 сентября перестает действовать норма об обязательном использовании специальных печатей с указанием профиля медицинской помощи для организаций, оказывающих психиатрическую и наркологическую помощь и помощь ВИЧ-инфицированным гражданам.

Справки и заключения теперь можно будет получить только при условии, что соответствующая информация уже содержится в медицинской документации пациента. Эти изменения делают процесс получения медицинских документов гибким, быстрым и удобным, добавил парламентарий.

Изменения в пенсионном оформлении

С 7 июля Социальный фонд России перешел на автоматический сбор данных для назначения пенсий. Изменения коснулись всех видов пенсионных выплат. Доцент Финансового университета Игорь Балынин сообщил, что приказ Минтруда вступил в силу 7 июля. Документ заменяет правила, действовавшие с 2021 года.

Новые правила касаются страховых, накопительных и государственных пенсий. Теперь Социальный фонд самостоятельно запрашивает данные о стаже и заработке через Единую цифровую платформу. Дополнительные документы потребуются только при отсутствии сведений в государственных базах. Например, для подтверждения периодов работы до 2002 года.

Если данные уже есть в госсистемах, при оформлении понадобятся только паспорт и СНИЛС. Для иностранцев дополнительно требуется подтверждение постоянного проживания в России. При назначении пенсии по инвалидности нужны документы об установлении инвалидности и о периодах работы до ее наступления.

Для пенсии ребенку по случаю потери кормильца необходимо свидетельство о смерти, подтверждение родства, данные о стаже и индивидуальном пенсионном коэффициенте умершего. Военнослужащим-срочникам для пенсии по инвалидности нужны сведения о сроках службы.