После дела Долиной суды изменили подход к оспариванию сделок

Верховный суд изменил подход к оспариванию сделок с недвижимостью после дела народной артистки России Ларисы Долиной. Теперь нужно доказать, что покупатель знал об обмане или должен был его заметить.

Толчком к изменению подхода в оспаривании сделок с недвижимостью послужил скандал с продажей квартиры певицы Ларисы Долиной в Хамовниках. Теперь одного факта мошенничества недостаточно для признания договора недействительным.

Для признания сделки недействительной, теперь необходимо доказать, что покупатель знал о мошеннической схеме или должен был ее заподозрить при обычной осмотрительности. Адвокат Александр Манухин в разговоре с радио «Стриж» отметил, что доказывать влияние мошенников на продавца стало значительно сложнее.

В таких спорах решающее значение имеют два обстоятельства. По словам эксперта, первое связано с неспособностью продавца осознавать свои действия, которую выявляет судебно-психологическая экспертиза. Другим пунктом является недобросовестность покупателя.

Манухин добавил, что теперь покупателям жилья необходим не только риелтор, но и грамотный юрист. Сделки проходят под видеозапись, а продавцов целенаправленно опрашивают о возможном вмешательстве мошенников.