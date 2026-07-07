В Петербурге могут расширить меры поддержки одиноких родителей

В Санкт-Петербурге обсуждают новые меры поддержки одиноких родителей, включая круглосуточные группы в детсадах и дополнительные ясельные группы. На данный момент в Северной столице работают почти 2,5 тысячи групп для детей до трех лет.

Председатель Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский в мессенджере «Макс» сообщил, что в настоящее время идет обсуждение дополнительных мер поддержки одиноких родителей. По его словам, помощь государства должна выражаться не только в денежных выплатах, но и в создании новых возможностей для семей.

В Петербурге уже функционируют почти две с половиной тысячи групп для детей раннего возраста. Их посещают свыше 43 тысяч малышей до трех лет. В 2026–2027 учебном году планируется открыть еще 83 ясельные группы.

По словам спикера ЗакСа, круглосуточные группы в детских садах города уже существуют, но массового запроса на такой формат пока нет. Если потребность будет расти, городские власти готовы реагировать.

Бельский подчеркнул, что как многодетный отец понимает, как часто не хватает времени, особенно тем, кто воспитывает детей в одиночку. Двойная нагрузка требует дополнительной поддержки со стороны государства.