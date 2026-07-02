Родителям рассказали о рисках при выборе детских велокресел и прицепов

При выборе системы для перевозки детей на велосипеде эксперты советуют учитывать не только комфорт, но и совместимость с велосипедом и возраст ребенка.

В России все больше семей выбирают велосипед для передвижения и отдыха, а вопрос безопасной перевозки детей становится особенно острым. Специалисты выделяют три основных типа систем: велокресла, прицепы и трейлер-байки. У каждого варианта есть свои особенности.

По мнению экспертов, велоприцепы считаются универсальным решением для дальних поездок. Они вмещают двоих детей, позволяют взять багаж и защищают от непогоды. Низкая посадка снижает риск травм при аварии. Однако ширина конструкции мешает на узких дорожках, и не каждый велосипед подходит для установки прицепа.

Для коротких городских маршрутов специалисты рекомендуют велокресла. Их легко устанавливать и переставлять между велосипедами. Но такая конструкция подходит только для детей, которые уверенно сидят. Кроме того, риск травмы при падении выше, пишет 110km.ru.

С точки зрения безопасности, специалисты выделяют велоприцепы как наиболее защищенный вариант для малышей. Эксперты советуют использовать для младенцев специальные люльки только в режиме коляски. По их словам, для малышей до года поездки по неровной дороге опасны из-за нагрузки на позвоночник.

По словам экспертов, трейлер-байки позволяют ребенку крутить педали вместе с взрослым без управления рулем. Это надежный вариант для длительных маршрутов. Минусами являются громоздкость и невозможность быстро перейти к самостоятельной езде.