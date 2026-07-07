Авито Работа и АРПМ подписали соглашение о сотрудничестве

Авито Работа и Агентство развития профессионального мастерства договорились о совместной работе по популяризации инженерных профессий на выставке «Иннопром».

Как сообщили в пресс-службе Авито, стороны будут обмениваться аналитикой, формировать экспертные группы и проводить совместные проекты.

По данным платформы, за первое полугодие 2026 года зарплаты инженеров выросли на 11% (до 100 486 руб/мес), спрос особенно активен в Алтайском крае (+110%), Иркутской (+98%) и Тверской (+90%) областях. «Число откликов в сфере связи выросло на 33%, среди инженеров — на 22%.

Партнерство с АРПМ позволит сделать профессии более привлекательными», — отметил Роман Губанов, директор по развитию Авито Работы. В АРПМ добавили, что дефицит кадров — репутационная проблема, а сотрудничество поможет показать престиж инженерных специальностей.