Больше 250 тонн зараженного риса из Индии не пропустили в порту Петербурга

В Большом морском порту Санкт-Петербурга запретили ввоз 260 тонн пропаренного риса из Индии. Партия груза была заражена зерновым точильщиком.

Сотрудники Россельхознадзора выявили нарушение при проверке импортной партии пропаренного риса. Речь идет о 260 тоннах продукции из Индии.

Лабораторные исследования в петербургском филиале ФГБУ «ЦОК АПК» подтвердили зараженность зерновым точильщиком. Этот вредитель входит в число наиболее опасных для запасов зерна. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

В ведомстве отметили, что точильщик повреждает сухое зерно всех колосовых культур, включая рис, сорго, гречиху и кукурузу. Взрослые особи имеют коричневый цвет с буроватым или темно-вишневым оттенком. Самки откладывают до 580 яиц на поверхность зерна, а личинки способны развиваться даже при влажности 8%.

Ранее сотрудники Россельхознадзора запретили ввоз 125 тонн арахиса. Лабораторные исследования подтвердили зараженность продукции булавоусым хрущаком.