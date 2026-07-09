Четверг, 9 июля 2026

$76.13    €86.90    ¥11.21

21.1 C
Санкт-Петербург
Общество
ГлавнаяОбществоАрест премиальных иномарок заставил петербуржца выплатить 15 млн алиментов

Арест премиальных иномарок заставил петербуржца выплатить 15 млн алиментов

Никита Козлов
Фото: abn.agency

Судебные приставы наложили запрет на регистрационные действия в отношении трех дорогостоящих автомобилей должника. После этого мужчина в тот же день погасил задолженность по алиментам перед 17-летним сыном.

В Пушкинском районном отделении судебных приставов возбудили исполнительное производство о взыскании алиментов с 56-летнего жителя Северной столицы. Мужчина регулярно перечислял по 18 тысяч рублей в месяц на двоих детей, но после совершеннолетия дочери платежи продолжились только в пользу сына.

В 2026 году бывшая супруга должника обратилась с просьбой о перерасчете задолженности за последние три года. На основании данных Федеральной налоговой службы сумма недоплаченных алиментов превысила 15 миллионов рублей.

В рамках исполнительного производства судебный пристав наложил запрет на регистрационные действия в отношении трех автомобилей премиум класса. Также запрет затронул четыре квартиры в Пушкинском и Московском районах. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Санкт-Петербургу.

После этого должник связался с приставом, ознакомился с расчетом и в тот же день полностью погасил задолженность вместе с исполнительским сбором в размере 1,5 миллиона рублей.

Узнавайте о новостях первыми в наших официальных каналах в Telegram и Дзене

Поделиться:

Читайте также

Общество

ИИ и дроны не могут остановить распространение борщевика в Петербурге

Жители Санкт-Петербурга продолжают жаловаться на заросли борщевика у детских площадок, школ и жилых домов. Власти внедряют дроны и нейросети для борьбы с сорняком, но количество обращений не снижается. Жалобы на борщевик На городском портале «Наш Санкт-Петербург» регулярно продолжают появляться жалобы на борщевик. «Борщевик в городе. Газон между заправкой и строительным магазином Петрович. Заранее спасибо», — пишет жительница из Фрунзенского района Северной столицы. «Прошу уничтожить борщевик сосновского. Заросли только начинают образовываться. Пока не заполонило всю территорию прошу принять меры по его уничтожению», — отмечает пользователь из Выборгского района. Другой житель Петербурга сообщил, что один из домов на территории Северной столицы нуждается в срочном уничтожении сорняка на внутридомовой территории. Он отметил, что покос не решает проблему. По его словам, необходимо глубоко выкопать растение, накрыть черной пленкой...
Читать далее
Общество

Аккаунт пропавшего Сергея Усольцева снова появился в Сети

Спустя девять месяцев после исчезновения семьи Усольцевых в красноярской тайге аккаунт главы семейства в мессенджере снова стал активным. Однако официально следствие считает, что номер перешел новому владельцу. Активность в Сети и смена аватара Сергей, Ирина и Арина Усольцевы пропали 28 сентября 2025 года в тайге недалеко от поселка Кутурчин. В тот день они пошли в поход к горе Буратинка и не вернулись. В оставленном автомобиле нашли паспорта семьи и около 300 тысяч рублей наличными, но туристического снаряжения не оказалось.Знакомый Сергея Валентин Дегтярев заметил подозрительную активность в аккаунте Усольцева в одном из мессенджеров. Он увидел смену аватара и сообщил, что недавно звонил на личный номер Сергея. Трубку не взяли, но номер реагировал. Данный случай подогрел версию о том, что семья могла инсценировать...
Читать далее

Интересное

смерть дети полиция погода петербург кража Россия строительство прокуратура пулково закон интернет выборы москва семья выборгский район торговля ученые Госдума доходы экономика госпитализация пенсии мошенники выборг документы исследование автомобили приставы космос кирилл поляков Александр Колесов пенсионер зарплата ксения собчак Россельхознадзор концерт самолеты депутаты алименты школьники дожди автобусы певица поезд

Новости дня

Наука

К 2032 году космическая экономика может вырасти до 1 трлн долларов

Общество

В Петербурге таксисты работают в убыток из-за низких тарифов и дорогого бензина

Общество

Экологическую повестку в Госдуме предложили перевести на язык экономики

Бизнес-вести

ВСМ Москва – Петербург строили без госэкспертизы и разрешения

Транспорт

Между Петербургом и Выборгом запустят дополнительные «Ласточки»

Звезды

Жених Лерчек сообщил об ухудшении самочувствия блогера после новой химиотерапии

Звезды

Юрист оценил возможный срок заключения Шурыгиной по делу о порнографии

Транспорт

Почти 60 процентов автобусов на маршрутах Петербурга работают на природном газе

Бизнес-вести

Стоимость доступных мини-НПЗ в России составила 2 млн рублей

Общество

Россияне могут получить высокоскоростной Интернет на дачах и удаленных поселках

Общество

Компания из Выборгского района задолжала работникам почти 3 млн рублей

Звезды

Певец Shaman опроверг информацию о падении на концерте в Перми

Бизнес-вести

Сотрудникам разработчика электромобиля «Атом» не платят зарплату

Наука

Ученые продолжают раскрывать тайны межзвездной кометы 3I/ATLAS

Общество

В июне спрос на топливо в России вырос на треть

Новости

Авито Реклама и Авито Товары назвали подарки ко Дню семьи

Общество

ИИ и дроны не могут остановить распространение борщевика в Петербурге

Общество

В Петербурге появилась карта АЗС с информацией об очередях

Общество

На фоне топливного кризиса россияне продают мини-НПЗ от 1 млн рублей

Общество

Аккаунт пропавшего Сергея Усольцева снова появился в Сети

Звезды

В возрасте 75 лет ушла из жизни британская певица Бонни Тайлер

Новости

Авито OPPO и vivo лидируют по росту продаж смартфонов в Петербурге

Наука

Ученые раскрыли тайну танца смерти между двойными звездами

Общество

В России утвердили график каникул для школьников в следующем учебном году

Общество

Госдума закрепила правовую основу для разработки и применения ИИ в России

Спорт

Россиянка Кира Трофимова будет представлять Беларусь на международной арене

Общество

Синоптик Колесов рассказал петербуржцам о грядущем потеплении

Общество

Полиция проверит три района Петербурга на предмет террористических угроз

По теме

Подпишись на наши соцсети

ВКонтактеVK ОдноклассникиOK TelegramTelegram ДзенДзен

Сообщить новость

Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

ИЛИ ПИШИТЕ

Написать в редакцию

Интернет-издание Газета.СПб – это онлайн-газета, которая ежедневно представляет своим читателям последние новости России и Санкт-Петербурга. Новости Санкт-Петербурга сегодня – это политика, общественные настроения, важные события и мероприятия, новости бизнеса и социальной сферы. Кроме того, новости СПб сегодня – это, конечно, события культуры и искусства: премьеры и выставки, концерты и театральные спектакли.

На страницах Газета.СПб вы узнаете последние новости дня, которые затрагивают не только Санкт-Петербург, но и всю Россию. Политика и власть, деньги и бизнес, культура и спорт, – основные темы, которые Газета.СПб затрагивает каждый день!

На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила о применении рекомендательных технологий в виджетах информационного ресурса «24СМИ»
Рекомендательные технологии в блоках платформы рекомендаций Sparrow
Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2»

Сетевое издание Газета.СПб Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73908 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 12 октября 2018 года.

Главный редактор Гущин Ярослав Алексеевич, info@gazeta.spb.ru, тел: +7 (812) 627-21-84. Учредитель АО "Открытые Медиа", info@gazeta.spb.ru

Адрес: 197374, Россия, Санкт-Петербург, Торфяная дорога, дом 17, корпус 6, строение 1, помещение 67Н

Пожалуйста, все пожелания и претензии к текстам, опубликованном на Газета.СПб, отправляйте ТОЛЬКО по электронной почте.

По вопросам рекламы: +7 (812) 309-29-36, reklama@gazeta.spb.ru

© 2007-2025 Gazeta.SPb