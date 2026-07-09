Арест премиальных иномарок заставил петербуржца выплатить 15 млн алиментов

Судебные приставы наложили запрет на регистрационные действия в отношении трех дорогостоящих автомобилей должника. После этого мужчина в тот же день погасил задолженность по алиментам перед 17-летним сыном.

В Пушкинском районном отделении судебных приставов возбудили исполнительное производство о взыскании алиментов с 56-летнего жителя Северной столицы. Мужчина регулярно перечислял по 18 тысяч рублей в месяц на двоих детей, но после совершеннолетия дочери платежи продолжились только в пользу сына.

В 2026 году бывшая супруга должника обратилась с просьбой о перерасчете задолженности за последние три года. На основании данных Федеральной налоговой службы сумма недоплаченных алиментов превысила 15 миллионов рублей.

В рамках исполнительного производства судебный пристав наложил запрет на регистрационные действия в отношении трех автомобилей премиум класса. Также запрет затронул четыре квартиры в Пушкинском и Московском районах. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Санкт-Петербургу.

После этого должник связался с приставом, ознакомился с расчетом и в тот же день полностью погасил задолженность вместе с исполнительским сбором в размере 1,5 миллиона рублей.