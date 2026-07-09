Стоимость доступных мини-НПЗ в России составила 2 млн рублей

На популярных сайтах объявлений представлены десятки предложений по продаже мини-НПЗ. Спрос на такие установки может вырасти после поручения президента допустить малый бизнес к производству бензина.

Президент России Владимир Путин на совещании с правительством поддержал идею создания в России сети малых нефтеперерабатывающих заводов и поручил проработать допуск малого и среднего бизнеса к производству бензина. Глава государства отметил, что рассредоточенная сеть мини-заводов не так уязвима, чем крупные кластеры.

На российских сайтах объявлений представлены десятки предложений по продаже мини-НПЗ. В ассортименте есть как компактные установки, так и готовые производства с полной документацией, сообщает abn.agency.

Одно из самых дорогих предложений находится в Петербурге. Речь идет о готовом бизнесе за 39,9 миллиона рублей. Заявленная ежемесячная прибыль составляет 10 миллионов, а окупаемость достигает десять месяцев. Установка Н-30 в Барнауле имеет производительность до 30 тонн в сутки, требует доукомплектации и обслуживается двумя операторами в смену.

В Москве продаются модульные мини-НПЗ за 8,7–8,8 миллиона рублей, включая новый Starlet и действующую установку с окупаемостью 4–6 месяцев.