Юбилей «Россети Ленэнерго»: награждение сотрудников и планы развития

В Санкт-Петербурге прошла торжественная церемония награждения сотрудников «Россети Ленэнерго», приуроченная к юбилею компании. Участие в мероприятии приняли глава Группы «Россети» Андрей Рюмин, вице-губернатор города Сергей Кропачев и генеральный директор «Россети Ленэнерго» Игорь Кузьмин.

Заслуженные награды получили работники за персональные достижения и многолетний труд, а коллективу была вручена благодарность губернатора за вклад в развитие инженерно-энергетического комплекса. «Россети Ленэнерго» — старейшая энергокомпания России, начавшая свой путь в июле 1886 года с регистрации «Общества электрического освещения» и впоследствии распространившая свою деятельность на другие города.

Сегодня это одна из крупнейших сетевых организаций страны: девять филиалов, около 9 тысяч сотрудников, более 33 тысяч подстанций и свыше 90 тысяч километров ЛЭП. Андрей Рюмин сообщил о планах по дальнейшему развитию энергосистемы, включая строительство новых подстанций и модернизацию сетей для подключения перспективных мегапроектов — высокоскоростной магистрали, курорта «Санкт-Петербург Марина» и разводного моста через Неву.

Игорь Кузьмин подчеркнул, что юбилей компании — это не только дань уважения ветеранам, но и подтверждение надежности коллектива, от которого зависит благополучие миллионов жителей.