Почти 60 процентов автобусов на маршрутах Петербурга работают на природном газе

Санкт-Петербург перевел на природный газ больше 57% автобусного парка. На экологичном топливе в городе работают почти три тысячи машин.

Делегация Краснодарского края посетила обновленный автобусный парк № 7 в Петербурге. Гостям представили газонаполнительную компрессорную станцию «Газпром газомоторное топливо» и новую ремонтную зону.

Встречу с делегацией провели председатель Комитета по транспорту Петербурга Денис Минкин и директор СПб ГУП «Пассажиравтотранс» Андрей Лызин. Они организовали презентацию автопарка, который работает на природном газе.

Парк № 7 стал первым в Северной столице, где начали использовать газомоторные автобусы. После реконструкции здесь создали комплекс для полного цикла обслуживания такой техники. Об этом сообщил вице-губернатор Северной столицы Кирилл Поляков в мессенджере «Макс».

На данный момент около 57% или трех тысяч машин работают на природном газе, добавил вице-губернатор города на Неве. По его словам, комплексный подход к развитию газомоторной инфраструктуры позволил Петербургу неоднократно получать звание «Газомоторная столица» России.