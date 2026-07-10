Продажи бензина на Петербургской бирже сократились до исторического минимума

Объем реализации бензина АИ-92 и АИ-95 на Петербургской бирже 8 июля снизились до 8,1 тысячи тонн. Данный показатель является минимальным уровнем за всю историю площадки.

За неделю продажи АИ-92 и АИ-95 сократились в 1,9 раза, а предложения АИ-98 и АИ-100 отсутствовали второй день подряд. Снижение связано с отсутствием поставок с нескольких заводских базисов. По данным на 9 июля, минимум девять российских НПЗ находятся на внеплановом ремонте.

Вице-премьер Александр Новак сообщил на совещании у президента, что повреждение ряда заводов привело к сокращению производства топлива и изменению логистических маршрутов. Для стабилизации рынка правительство снизило норматив биржевых продаж для нефтекомпаний с 15% до 10% и прорабатывает механизм исключения перекупщиков с торгов. Независимые операторы АЗС перейдут на прямые договоры с нефтекомпаниями.

Из-за низких объемов биржевые цены перестали отражать реальную рыночную ситуацию. По данным «Ъ», розничные цены могут в 2–2,5 раза превышать биржевые. Росстат зафиксировал рост розничных цен на АИ-92 и АИ-95 до 70,2–76,2 рубля за литр.

Переработка нефти в России в июне упала до минимального уровня за последние годы и составила 4,1 миллиона баррелей в сутки. Эксперты прогнозируют рост показателя до 4,4–5 млн в июле-сентябре, но эти значения останутся ниже уровней 2024–2025 годов.