Ученые узнали судьбу Солнечной системы через 6 миллиардов лет

Космический телескоп Джеймса Уэбба изучил газовую экзопланету WD 1856 b, которая вращается вокруг мертвой звезды. Система находится на расстоянии 80 световых лет и дает представление о том, как может выглядеть Солнечная система после гибели Солнца.

Что увидел телескоп Уэбба

Астрономы под руководством Райана Макдональда из Университета Сент-Эндрюс использовали телескоп JWST для наблюдения за экзопланетой WD 1856 b. Она вращается вокруг белого карлика WD 1856+534 на расстоянии около 80 световых лет от Земли. Планета размером с Юпитер совершает полный оборот за 1,4 земных суток. Орбита составляет примерно 2% от орбиты Земли вокруг Солнца, пишет Space.com.

По словам ученых, белым карликом является остаток звезды, которая исчерпала водород в ядре, сбросила внешние слои и сжалась. Размер белого карлика сравним с Землей. Планета в семь раз больше своей звезды. Исследователи отметили, что это первая обнаруженная неповрежденная планета на близкой орбите вокруг белого карлика.

Как планета оказалась на тесной орбите

Планета не могла всегда находиться на таком близком расстоянии от своей звезды. При постоянном нахождении на этой орбите она была бы уничтожена в момент превращения звезды в красного гиганта. Ученые предлагают две теории миграции WD 1856 b. Так, первая гипотеза утверждает, что планета оказалась внутри умирающей звезды, но смогла выжить. Согласно второй версии, миграция произошла под влиянием гравитации других объектов в тройной звездной системе.

Температура планеты составляет 127 градусов Цельсия. Это примерно на 240 градусов выше, чем было бы при нагреве только светом белого карлика. Команда ученых предположила, что это остаточный эффект нагрева во время поглощения планетой красным гигантом или во время внутренней миграции. Масса планеты составляет от четырех до 11 масс Юпитера.

Макдональд и его коллеги определили, что WD 1856 b нагрелась примерно 3-5,5 миллиарда лет назад. Звезда-хозяин уже была белым карликом к тому времени. Это означает, что экзопланета была в безопасности во время фазы красного гиганта и переместилась на тесную орбиту после этого.

Значение для Солнечной системы

Результаты работы ученых показывают, что Юпитер может приблизиться к Солнцу после фазы красного гиганта и разрушения внутренней части Солнечной системы. Через 6 миллиардов лет Солнце станет красным гигантом. Звезда поглотит Меркурий, Венеру и Землю. Внешние планеты, включая Юпитер, могут изменить свои орбиты и выжить.