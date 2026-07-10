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Полиция задержала 18-летнего взломщика сейфа по делу о краже 37 млн в Петербурге

Даниил Александров
Фото: abn.agency

Сотрудники полиции задержали 18-летнего жителя Санкт-Петербурга. Юноша по указанию телефонных мошенников вскрыл сейф и похитил 37,4 миллиона рублей. Было возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере.

Вечером 8 июля в отделение полиции Петроградского района Северной столицы обратился 60-летний генеральный директор коммерческой фирмы. Мужчина сообщил, что неизвестные позвонили на телефон его 21-летнего сына. В разговоре аферисты представились сотрудниками различных ведомств и под предлогом проверки денежных средств убедили молодого человека пустить в квартиру курьера.

Злоумышленник вскрыл металлический сейф и забрал 37,4 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

На следующее утро полицейские задержали 18-летнего местного жителя у дома на улице Маршала Казакова. В отношении молодого человека было возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере.

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