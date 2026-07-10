Школьник может получить 400 тысяч рублей компенсации после ДТП в Петербурге

Прокуратура Калининского района Санкт-Петербурга подала иск о взыскании 400 тысяч рублей компенсации морального вреда в пользу 14-летнего подростка.

Сотрудники надзорного ведомства провели проверку по обращению отца 14-летнего пострадавшего в ДТП. Специалисты установили, что днем 5 мая 2025 года водитель автомобиля «Киа» при повороте налево с улицы Учительской на Светлановский проспект сбил мальчика. Пострадавший переходил дорогу по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора.

В результате аварии подросток получил травмы и прошел длительное лечение. Также после аварии юноша испытывает страх перед автомобилями и дорогой. Виновник ДТП привлечен к ответственности по статье о нарушении ПДД. Об этом сообщили в пресс-службе Прокуратуры Санкт-Петербурга.

Прокурор района направил в суд иск о взыскании с водителя компенсации морального вреда в размере 400 тысяч рублей. Исковое заявление находится на рассмотрении.