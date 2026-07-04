Стало известно в каком регионе самая высокая доплата к пенсии

Лидером по размеру социальной доплаты к пенсии стал Чукотский автономный округ. Размер доплаты зависит от прожиточного минимума пенсионера в регионе и составляет 27,01 тысячи рублей.

Регионы с самой высокой надбавкой

Доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин в разговоре с ТАСС назвал регионы с самой высокой социальной надбавкой к пенсии. Лидером по размеру доплаты является Чукотский автономный округ. При общем доходе пенсионера 15,5 тысячи рублей размер социальной доплаты на Чукотке составляет 27, 01 тысячи рублей.

Прожиточный минимум пенсионера в регионах

Размер социальной доплаты к пенсии зависит от регионального прожиточного минимума. Самые высокие показатели зафиксированы на Чукотке, в Камчатском крае, Магаданской области и Ненецком АО. На Чукотке прожиточный минимум пенсионера составляет 42,5 тысячи рублей. В Камчатском крае этот показатель равен 28, 6 тысячи рублей. В Магаданской области он достигает 28,3 тысячи рублей. В Ненецком АО сумма составляет 26,7 тысячи рублей. Доплата в этих регионах варьируется от 11,2 до 13,2 тысячи рублей.

Кто получает социальную доплату

Если неработающий пенсионер получает доход ниже прожиточного минимума, ему назначают федеральную или региональную социальную надбавку. Она доводит пенсию до установленного уровня. На конец прошлого года такую поддержку получали около 6,5 миллиона человек. Из них 3,22 миллиона получали федеральную доплату, а 3,28 миллиона региональную.

Условия досрочного выхода на пенсию

Представители Социального фонда сообщили, кто из граждан имеет право на досрочный выход на пенсию. В этот список входят многодетные матери, жители Крайнего Севера и приравненных территорий, педагоги, медицинские работники и творческие специалисты. По общим правилам в 2026 году пенсионный возраст составляет 59 лет для женщин и 64 года для мужчин.

Многодетные женщины могут выйти на пенсию раньше общего срока. Для матерей с тремя детьми пенсионный возраст снижен до 57 лет при условии воспитания каждого ребенка до восьми лет. Женщины с четырьмя детьми выходят на пенсию в 56 лет. Мамы пяти детей имеют право на пенсию в 50 лет. Основным требованием для всех категорий является воспитание детей до достижения ими восьмилетнего возраста.

Жители Крайнего Севера и приравненных к нему местностей могут оформить пенсию на пять лет раньше установленного возраста. Для этого требуется минимум 15 лет официального стажа и наличие 30 пенсионных баллов. Педагоги, медицинские и творческие работники также имеют право на досрочную пенсию. Для этих категорий пенсия назначается через пять лет после того, как они наработают необходимый стаж и накопят минимальный порог пенсионных баллов.