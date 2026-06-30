Филипп Киркоров подарил сыну бриллиантовый крест на 14-летие

На день рождения в США народный артист России Филипп Киркоров вручил 14-летнему сыну Мартину бриллиантовый крест стоимостью в несколько миллионов рублей.

Филипп Киркоров проводит отпуск в США вместе с детьми. Там он поздравил сына Мартина с 14-летием. Утром в день рождения артист подарил подростку массивную цепочку с крестом, инкрустированную бриллиантами. Момент вручения попал на видео, которым потом Киркоров поделился в социальных сетях.

На кадрах видно, как юноша благодарит отца, а затем они крепко обнимаются. Стоимость украшения Киркоров не озвучил, но пользователи оценили его в несколько миллионов рублей.

Артист не раз подчеркивал, что не жалеет денег на детей. Он оплачивает обучение, занятия с репетиторами, спортивные секции и одежду. Однако любые траты свыше двух тысяч рублей обязательно согласовываются с ним. Также Киркоров приобрел для Мартина и Аллы-Виктории отдельные квартиры в центре Москвы. Сроки передачи ключей он не уточнил.

Ранее стало известно, что артист ежегодно платит налоги на свой особняк в Майами-Бич. В 2025 году сумма составила почти 77 тысяч долларов.