Мойка78: Сбер получил 2,75 млн заявок, в Петербурге конкуренция за IT выше

Сбер зафиксировал рекордный интерес соискателей: с января по июнь 2026 года компания получила 2,75 млн откликов на вакансии – на 35% больше, чем годом ранее. Основной драйвер – ИТ-сектор: среди лидеров по числу заявок Java-разработчики (middle – 64,4 тыс., senior – 58,3 тыс.), ИТ-аналитики (49 тыс. и 29,6 тыс.) и фронтенд-разработчики (41,2 тыс.).

При этом конкуренция за специалистов в ряде регионов оказалась выше московской: в Санкт-Петербурге – на позиции senior-разработчиков Java, фронтенда, data scientist и junior ML-инженеров, в Самаре – на инженера по нагрузочному тестированию, в Ростове-на-Дону – на Golang-разработчика.

Высокий спрос сохраняется и на не-IT-вакансии, например, водителей-инкассаторов (13,9 тыс.) и менеджеров по продажам (10,3 тыс.). В Сбере подчёркивают, что даже при рекордной нагрузке среднее время обработки отклика составляет одни сутки, что позволяет сохранять эффективность найма.

Как сообщалось ранее, что в Петербурге Бизнес-Фест Сбера собрал более 15 тысяч зарегистрированных участников.